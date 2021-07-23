Объем федеральной помощи составил 14,4 млрд рублей Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Приамурью удалось досрочно погасить коммерческие кредиты на три миллиарда рублей. Темпы поступления доходов в бюджет Приамурья опережают расходы за первое полугодие. Областной бюджет исполнен с профицитом в 1 миллиард рублей.

- В первом полугодии областной бюджет сохраняет положительную динамику темпов роста доходов. На 1 июля в областной бюджет поступило 43,4 миллиарда рублей. Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23% или плюс 8 миллиардов рублей, - рассказал и. о. министра финансов Амурской области Владимир Сологуб.

По данным амурского минфина, с начала года собственные доходы поступили в объеме 29 млрд рублей с ростом на 3,4 млрд рублей (+13%). Основной рост сложился за счет НДФЛ (на 21%), НДПИ на (25%) и налога на прибыль организаций на (6%).

Объем федеральной помощи составил 14,4 млрд рублей и вырос к прошлому году на 4,6 млрд рублей (+47%) за счет целевых субсидий на капитальные вложения и выплаты на детей от 3 до 7 лет.

С учетом сложившейся динамики поступлений, налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличены к первоначальному плану на 6,5 млрд рублей (11,3%) — с 57,2 млрд рублей до 63,7 млрд рублей.

- Как и прогнозировалось, темпы роста доходов бюджета достаточно высоки. Амурская область досрочно погасила коммерческие кредиты на три миллиарда рублей. До конца года планируется погасить еще 2,4 миллиарда банковских кредитов и 0,7 миллиарда бюджетных кредитов. Государственный долг области на 1 июля составил 24 млрд рублей или 38 % к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, - отметил губернатор Василий Орлов.

Традиционно 68 % расходов амурского бюджета идут на социальную сферу. На оплату труда было выделено 5,8 млрд рублей, социальное обеспечение — 6,6 млрд рублей, платежи за неработающее население ФОМС — 3,2 млрд рублей.