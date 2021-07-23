В Амурской областной клинической больнице стартовал капремонт холла и ожогового отделения

«АОКБ» - одно из крупнейших специализированных медучреждений ДФО Фото: Правительство Амурской области

В Амурской областной клинической больнице по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова развернут масштабный капитальный ремонт. Уже начались работы в ожоговом отделении на девятом этаже и в холле больницы.

Ремонт стартовал в начале июля и уже выполнен на 30%. Сейчас здесь идут демонтажные работы, заливка пола, замена коммуникаций. Ремонт холла будет осуществлен до лифтовых шахт.

В холле сделают комфортные места для ожидания, современную и удобную цветовую навигацию. Пространство разделят на две зоны: для сотрудников и пациентов и посетителей больницы. Будет оборудована «доступная среда» для маломобильных граждан.

Преобразования идут и в ожоговом отделении. Это первый проект комплексного ремонта отделения АОКБ. Он будет использоваться как пилотный для модернизации остальных отделений областной больницы.

- В ожоговом отделении приняли решение глобально не демонтировать помещения, так как планировка подходит и соответствует нормам. Часть помещений будет расширена и переквалифицирована. Через отделение в год проходит порядка тысячи пациентов. Это единственное профильное отделение в регионе – здесь лечат и взрослых, и детей. Тут оказывают высококвалифицированную помощь пострадавшим с ожогами и их последствиями, с отморожениями, устраняют различные дефекты кожных покровов, – сказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

В ожоговом отделении заменят системы тепло- и водоснабжения, подачи кислорода, видеонаблюдения, всех коммуникаций. На сегодняшний день работы выполнены на 15%.

- В отделении будет отремонтирован пол, выполнена облицовка стен и потолка. После ремонта установим новые кровати и мебель, также приобретем вакуумный аппарат для лечения термических ран. Помимо этого, здесь появится палата интенсивной терапии для того, чтобы пациенты в тяжелом состоянии наблюдались здесь же, а не спускались в общую реанимацию, – сообщил главврач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк. – Отмечу, что во время проведения ремонта оказание медицинской помощи не прекращается. Пациенты переведены в стационар на седьмой этаж. Всего сейчас порядка 20 таких пациентов».

Администрация учреждения позаботилась и о модернизации системы палатной связи – после установки специальной сигнализации пациент сможет вызвать медперсонал одним нажатием на кнопку. Уведомление о вызове поступит на пульт сестринского поста, в этот момент над палатой загорится индикаторная лампочка: больному требуется помощь.

- На капитальный ремонт ожогового отделения заключен контракт на 36 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Мы понимаем, что каждое отделение всегда рассматривается индивидуально: планировки, наполнение, коммуникации – все согласовывается с врачами. Для каждого отделения дизайн-проект также разрабатывается индивидуально, но присутствуют общие детали, в итоге вся больница будет оформлена в едином стиле, - отметил министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков.

В соответствии с поручением Василия Орлова минздравом и минстроем разработан план капитальных ремонтов отделений АОКБ, который рассчитан на три года. В этом году в планах начать работы еще в двух отделениях: челюстно-лицевой хирургии и торакальной хирургии – это противоположная часть девятого этажа, а также ремонт зала Гиппократа.

- В прошлом году на базе областной клинической больницы был создан методический отдел, который занимается организационной и методической работой: организацией семинаров, конференций, мастер-классов для медицинского сообщества региона. Для организации крупных и масштабных мероприятий необходима площадка, которая будет создана в скором времени в АОКБ. Современная, доступная и качественная, она будет работать на всю область, – подчеркнула Светлана Леонтьева.

Капитальный ремонт АОКБ больницы стартовал с ремонта межпанельных швов на фасадах корпусов и замены всех окон на пластиковые. Всего заменено порядка 1000 окон. Также проводится капремонт системы водоотведения после последствий циклона. Часть работ уже выполнена или подходит к завершению.