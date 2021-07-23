23 июля в Приамурье выявлено 123 случая заражения коронавирусом

Бессимптомных случаев заражения не зарегистрировано Фото: архив

Новые случаи коронавируса продолжают регистрироваться в Амурской области. За минувшие сутки заболели 123 человека.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 86 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 37 – в виде пневмонии (30%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 652 случая, показатель заболеваемости составляет 3408,86 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 092 899 человек, в том числе за последние сутки – 2 919.