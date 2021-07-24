24 июля в Амурской области зафиксировали 125 новых случаев заражения коронавирусом

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Сегодня, 24 июля, в Приамурье было зафиксировано 125 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки составил 0,5%.

У 85 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68%), у 38 – в виде пневмонии (30%), у 2 в бессимптомной форме (2%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 777 случая, показатель заболеваемости составляет 3424,84 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 095 096 человек, в том числе за последние сутки – 2 197

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.