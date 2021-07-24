В Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели пропавшей девочки

pexels.com

Бурейский межрайонный следственный отдел СУ СК Российской Федерации по Амурской области возбудил уголовные дела по факту гибели пропавшей маленькой девочки.

Ранее, в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки, 2018 года рождения, в селе Белый Яр Завитинского района. Сегодня, 24 июля, ребёнок был найден мёртвым на берегу местной реки.

-Экспертами проведен осмотр места происшествия, с участием медицинского эксперта осмотрено тело ребенка. Предварительная причина смерти - утопление. Назначены необходимые экспертизы, - сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

Известно, что девочка осталась без присмотра взрослых, после чего пропала. На данный момент, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности) и частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования о халатности будет дана принципиальная оценка действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

На данный момент, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины случившегося.