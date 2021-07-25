Скончался избитый на турбазе амурский министр

Александру Курдюкову было 39 лет

Глава министерства цифрового развития и связи Приамурья Александр Курдюков умер вчера вечером. Об этом стало известно из сообщения губернатора области Василия Орлова.

- Работали с Александром Михайловичем в правительстве. Светлая память. Ушел очень рано, - написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Александр Курдюков родился 8 сентября 1981 года в Благовещенске. В 2003-м окончил Амурский государственный университет по специальности «Информационные системы (по областям применения)», квалификация – информатик – экономист. С 2010 года занимал должность начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты. С 2012 года был начальником управления информатизации Амурской области. В 2020 его назначили первым заместителем министра цифрового развития и связи региона. На свою последнюю должность Курдюков вступил 12 января 2021 года. Он был женат, у него осталось двое детей.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Курдюкова избили неизвестные во время отдыха на турбазе под Благовещенском. Министра, якобы, нашли с черепно-мозговой травмой, переломом височной кости и ушибом головного мозга. В его ведомстве подтверждали только, что глава на больничном, о причинах – ни слова. Нет и данных о возбуждении и расследовании уголовного дела по факту трагедии.