Плюс 128 новых случаев коронавируса зафиксировали в Амурской области

Темп прироста заболевших за последние сутки составили 0,5%.

Сегодня, 25 июля, в Амурской области выявили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свежие статистические данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Темп прироста заболевших за последние сутки составили 0,5%. У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65%), у 42 – в виде пневмонии (33%), у 3 - в бессимптомной форме (2%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 905 случая, показатель заболеваемости составляет 3441,21 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 1 098 635 человек, в том числе за последние сутки – 2 939.

Между тем, в Приамурье от коронавируса привито более 50% от запланированного количества. В некоторых больницах из-за высокого спроса даже заканчивалась вакцина.

Ранее Министерство труда РФ разрешило отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты. Сотрудники, у которых есть медотвод, имеют право работать дистанционно.