В Приамурье ищут девочку, пропавшую во время купания

Девочка находилась под присмотром знакомого своих родителей Фото: администрация Благовещенска

В Амурской области во время купания пропала семилетняя девочка. Это произошло вчера, 25 июля, на реке Зея в Свободном. Сообщается, что ребенок находился под присмотром знакомого своих родителей.

Ниже по течению был найден надувной круг, с которым плавала малышка. Проверку по факту пропажи ребенка организовал следственный комитет Амурской области.

Сейчас поиски ребенка продолжаются, спасатели обследуют водоем. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку по факту пропажи ребёнка организовала и Свободненская городская прокуратура. В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства произошедшего

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних, соблюдение законодательства в части обеспечения безопасности на воде, даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Амурской области.

Также ведомство взяло на контроль доследственную проверку, которую проводит Следственный комитет.