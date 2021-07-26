Учиться основам безопасного поведения амурские школьники будут в виртуальной реальности

Интерактивные обучающие сценарии можно использовать и в рамках уроков ОБЖ Фото: Правительство Амурской области

Эффективный способ обучения детей безопасному поведению в различных жизненных ситуациях использует детский технопарк Амурской области «Кванториум-28». С нового учебного года на площадке центра в Благовещенске откроется «VR лаборатория», где школьники, надев шлем виртуальной реальности, будут учиться правильно вести себя при обморожении, в случае солнечного удара, во время пожара.

Один из примеров интерактивных сценариев приводится на сайте детского технопарка. Школьник становится участником действий в школе, где сработала пожарная сигнализация. Задача – покинуть здание. В ходе ее выполнения главный герой сталкивается с новыми обстоятельствами, например, школьник может встретить в одном из задымленных кабинетов товарища, тогда ему будет предложен выбор: взять ученика с собой или оказать помощь на месте.

- После прохождения «миссии» программа сообщит об ошибках, если они были, и даст рекомендации, как их избежать. Таким образом, «VR лаборатория» позволить нам реализовать образовательный контент нового поколения, – прокомментировала директор «Кванториум-28» Наталья Домашенко.

Интерактивные обучающие сценарии можно использовать и в рамках уроков ОБЖ, и на тематических встречах «Пятнадцать минут безопасности», которые с этого года организуются во всех школах области по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова.

- В 2021 году на создание безопасных условий в образовательных организациях Приамурья из областного бюджета выделено 240 миллионов рублей, из которых 105 миллионов направлены в муниципальные учреждения: школы, детские сады, организации дополнительного образования детей. Но мы прекрасно понимаем, что только укреплением материально-технической базы вопросы безопасности не закрыть. Не менее важная задача – проведение воспитательной работы с детьми. С этой целью и было предложено проводить «пятнадцатиминутки безопасности». Похвально, что инициативу подхватил технопарк «Кванториум», открытый в регионе по нацпроекту «Образование», и предложил новый для региона формат обучения детей безопасному поведению. Уверен, такой подход непременно даст положительный эффект, – сказал Василий Орлов.