Новые нормативы накопления ТКО для юридических лиц установили в Приамурье

Замеры и оценка проводились в течение года Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Губернатор области Василий Орлов подписал постановление об изменениях нормативов накопления ТКО для ряда организаций. Этому решению предшествовала большая работа по изучению объемов накопления твердых коммунальных отходов юридическими лицами.

Напомним, что замеры и оценка проводились в течение года. В результате этой работы были установлены новые нормативы на вывоз ТКО для юридических компаний в Амурской области. По предварительным данным, вступление в силу новых нормативов накопления отходов в регионе только на территории Благовещенского кластера (Благовещенск, Благовещенский, Ивановский и Тамбовский районы) приведет к снижению расходов всех юрлиц на 10-12 миллионов рублей ежегодно.

С предложением о пересчете нормативов накопления ТКО в Правительство области неоднократно обращались руководители ряда коммерческих предприятий. По мнению руководителей компаний, установленные объемы не соответствовали реальной ситуации, организации не выбрасывали на свалку того количества мусора, который был определен тарифом, и несли излишние расходы по счетам за вывоз ТКО.

В течение года муниципальные комиссии проводили исследование объемов отходов в отношении 246 организаций в Благовещенске, Ивановском, Сковородинском районах и Райчихинске. Для исследования были взяты типичные организации по каждому направлению - небольшие продовольственные магазины, автомастерские и кафе.

В планах ГБУ «Экология» в 2023 году провести новое исследование объемов накопления ТКО юридическими и частными лицами.