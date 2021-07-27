На реках Приамурья наблюдаются незначительные подъемы уровня воды

Ситуация по дорогам остается сложной Фото: Правительство Амурской области

На участке Верхнего Амура в верхнем течении Зеи на малых реках и в нижнем течении реки Томь наблюдается подъем уровней воды от 20 до 165 сантиметров в сутки. Поймы остаются подтоплены на Амуре, Зее и на реке Томь на глубину от 3 до 142 сантиметров.

- В ближайшие двое суток на Верхнем Амуре ожидается подъем уровней воды без достижения неблагоприятных отметок, в районе села Сергеевка прогнозируется колебание 0,1-0,3 метра, ниже по течению продолжится спад от 0,1 до 0,4 метра в сутки. На Зее в районе села Мазаново ожидается подъем на 0,2-0,5 метра. Ниже по течению спад продолжится от 0,1 до 0,3 метров в сутки. На Селемдже ожидается небольшой подъем от 0,2 до 0,5 метра, без выхода воды на пойму. На реке Правый Уркан наблюдается подъем уровня воды на 172 см за два дня, 26-27 июля возможен дополнительный подъем уровня от 0,5 до 0,7 метров, с отметками 580-600 сантиметров, - сказал директор Виталий Соловьев.

По сообщению гидрологов, гребень паводка на реке Томь в районе Белогорска прошел 25 июля с максимальной отметкой 370 сантиметров. По состоянию на утро 26 июля фиксируется медленное понижение уровня на 3 сантиметра в сутки.

По информации регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, в настоящее время на территории области подтопленными остаются один жилой дом в селе Владимировка и 199 приусадебных участков. Количество приусадебных участков увеличилось на девять из-за выпадения обильных осадков в результате прошедших циклонов через территорию области.

В пункте длительного пребывания в Благовещенске находятся 34 человека, из них 12 детей. Амурчане обеспечены всем необходимым. Такой же пункт развернут на базе общежития «Амурского аграрного колледжа».

На счета граждан уже перечислено порядка 29 млн рублей из резервного фонда Правительства области. Федеральная помощь оказана 3 291 амурчанину на сумму более 73 млн рублей.

- Не нужно бюрократически затягивать дела. Необходимо быстро реагировать и в кратчайшие сроки готовить документы, чтобы люди оперативно могли получить финансовую помощь и восстанавливать дома и участки. Эта работа на особом контроле, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.

В селах, пострадавших от паводка, начали восстанавливать печи, просушивать дома, дезинфицировать скважины и приусадебные участки.

- Ситуация по дорогам остается сложной. Непроездными остаются четыре участка. В Магдагачинском районе проезд закрыт на участке дороги Черняево-Кузнецово, там оборудован временный объезд. В Ромненском районе повреждено две дороги: Каховка-Серединное и Ромны-Калиновка, там проезд закрыт, разрушена труба и проходы к мосту, сейчас ведется оценка ущерба. Ремонт подъезда к селу Ушаково находится на финальной стадии: с одной стороны подъезд уже выполнен, - сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Министерства напомнили, что ждут от населения и муниципальных образований заявки на предоставление помощи в натуральном виде для тех, кто потерял урожай, а также кормов для животных и дров.

Также принято решение оказать материальную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в ходе паводка. Министерством экономического развития и внешних связей области заактированы все пострадавшие субъекты. Им будет оказана помощь исходя из расчета фактического ущерба, но не более 350 тысяч рублей на получателя. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства Амурской области.