На сохранение амурских лесов выделено более 244 миллионов рублей

Амурская область - один из наиболее уязвимых для пожаров регионов Фото: Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

За первое полугодие амурские лесхозы по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» получили новую технику на общую сумму 138,9 миллионов рублей. Более 90 миллионов рублей направлено на лесопожарную технику и 48 миллионов – на машины, необходимые для лесовосстановления.

В июне автопарк Зейского лесхоза пополнился вахтовым автомобилем и трактором «Агромаш», такие же тракторы поступили в Магдагачинский и Норский лесхозы. Также в Магдагачинский лесхоз куплен трактор МТЗ. В Тындинский лесхоз поступил бульдозер, а в Благовещенский лесхоз – борона дисковая. Завитинский и Бурейский лесхозы получили машину для очистки семян. Благовещенский и Мазановский лесхозы — автомобили бортовые.

Реализация нацпроекта «Экология» продолжится в 3 квартале 2021 года. Планируется, что Архаринский, Завитинский лесхозы получат тракторы «Агромаш», Бурейский лесхоз получит грузовой автомобиль, а Амурская Авиабаза — автомобиль вахтовый.

- Амурская область - один из наиболее уязвимых для пожаров регионов. Около 34 миллионов гектаров площади области приходится на леса со средним и высоким классом пожарной опасности. Поэтому вопрос оснащения лесхозов новой техникой, с помощью которой специалисты могут полноценно готовиться к пожароопасному сезону и тушить возгорания, для нас очень актуален. На 2021 год в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» выделено более 244 миллиона рублей. В следующем году на новую технику планируется потратить почти 124 миллиона рублей». Хочу отметить активную работу фракции «Единой России», благодаря чему нам удается определить болевые точки нашего лесного хозяйства и добиваться выделения необходимых средств. Вопросы экологии были обозначены как государственный приоритет в ходе последнего Послания Президента, и для партии это одно из базовых направлений работы, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.