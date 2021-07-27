Еще 135 случаев коронавируса зарегистрировали в Амурской области

Специалисты просят амурчан не забывать о мерах профилактики Фото6 Минздрав Амурской области

Сегодня, 27 июля, в Амурской области зарегистрировано 135 новых случаев коронавируса. В Управлении Роспотребнадзора по региону отмечают, что темп прироста за последние сутки составляет полпроцента.

- У 91 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67%), у 44 – в виде пневмонии (33%), - подсчитали специалисты Управления.

С нарастающим итогом зарегистрировано 27 137 случая, показатель заболеваемости составляет 3475,49 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 104 028 человек, в том числе за последние сутки – 2 980.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.