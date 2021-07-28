Пропавшую на Зее девочку третий день ищут в Приамурье

Фото: скриншот из видео Амурского центра ГЗ и ПБ

Спасатели из Свободного областного поисково-спасательного отряда третий день ищут пропавшую на реке 7-летнюю девочку. Она исчезла, когда отдыхала на водоёме под присмотром взрослого – знакомого её родителей.

После пропажи девочки Следственный комитет организовал проверку, спасатели тут же взялись за поиски. Вскоре они нашли детский надувной круг, с которым купалась пропавшая. Саму девочку продолжают искать до сих пор. Профессионалы на лодке ежедневно обследуют десятки километров правого берега реки.

- Вчера мы спустились вниз по течению до села Малая Сазанка, – рассказал старший группы спасателей Степан Яковенко. – Река сильно поднялась и подтопила прибрежный кустарник. Сейчас вода потихоньку уходит, поэтому особое внимание при обследовании мы уделяем заводям, наносам и островкам в воде.

Вчера спасатели исследовали 25 километров ниже по течению реки., но поиски результатов не дали. Сегодня работа продолжится.