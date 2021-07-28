Виновник ДТП в Приамурье, где погибло 5 человек, отправится в колонию

Авария произошла в ноябре 2019 года Фото: архив

Белогорский городской суд вынес приговор 60-летнему мужчине. Он признан виновный в смертельной аварии, где погибли пять человек. Теперь амурчанину грозит четыре года колонии.

Авария произошла 25 ноября 2019 года на 32-м километре трассы Белогорск-Благовещенск. Тогда вместо снега прошёл дождь, дороги покрылись льдом. В результате столкнулись два автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. В аварии погибли пять человек – три женщины и двое мужчин, в том числе водитель. Виновник аварии, предприниматель из Благовещенска, выжил. Его пассажир, 28-летний сын, тоже.

Известно, что мужчина двигался на большой скорости, обгоняя двигавшиеся впереди автомобили. На скорости 100 км/ч он выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Машину занесло навстречу «легковушке», у другого водителя не было возможности предотвратить столкновение. В результате все, кто был во второй машине, погибли на месте.

Суд приговорил амурчанина к лишению свободы на 4,5 года в колонии-поселении. Кроме того, был удовлетворён иск родственников погибших. Им выплатят 6,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда, а также компенсацию расходов на похороны общей суммой более 390 тысяч рублей.

В настоящее время амурчанин хочет обжаловать приговор и уже подал апелляцию.