Василий Орлов пообещал сделать все возможное, чтобы закончить строительство набережной в свой срок

На заверение работ в совокупности выделено 3,4 млрд рублей Фото: архив

На пресс-конференции, прошедшей 28 июля и посвященной результатам наводнения текущего года, обсудили также ту «помощь», которую оказала набережная Благовещенска.

- Климат меняется, и спрогнозировать изменения на сегодняшний день не может никто. По Благовещенску идут тропические аномальные дожди, - рассказал губернатор региона Василий Орлов. - Надо еще раз посмотреть внимательно на состояние берегозащитных сооружений, посмотреть на их актуальность и принять решение по их строительству или восстановлению.

Губернатор обратил внимание на показательный, по его словам пример, – набережную Благовещенска, строительство которой практически завершено.

- Осталось два участка, и я сделаю все возможное на этой должности, чтобы эту работу завершить, - пообещал губернатор.

На завершение работ по участку на набережной Зеи выделено 1,2 миллиарда рублей, еще 2,2 миллиарда – на работы участка конечной маршрута №5. После завершения работ город будет замкнут в кольцо, что поможет спокойно держать уровни воды, которые были в этом году.

Также Орлов отметил дамбу, которую закладывали на набережной в этом году. Именно она могла бы помочь, если уровень воды поднялся немного выше. В противном случае город остался бы без коммуникаций, электричества и услуг по водоснабжению и водоотведению.