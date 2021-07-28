В Приамурье подтвердили еще 132 случая коронавируса

У 88 человек заболевание протекает в виде ОРВИ Фото: Татьяна РЯБОВА

Сегодня, 28 июля, в Амурской области выявлено 132 новых случая COVID-2019. У 88 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (66%), у 43 – в виде пневмонии (33%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 27 305 случая, показатель заболеваемости составляет 3492,38 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 107 173 человек, в том числе за последние сутки – 3 145.