В Амурской области поселилась еще одна тигрица

Самке около 10 лет, и она способна дать потомство Фото: @amurtigercenter

В Приамурье поселилась еще одна тигрица – ее привезли из центра реабилитации диких животных «Амурский тигр» Приморского края. Самке около десяти лет, и она способна дать потомство.

В реабилитационный центр хищница попала в апреле этого года. Она хорошо охотится, боится человека и не вступает с ним в контакт. Поэтому было принято решение выпустить её в естественную среду обитания.

- Тигрица успешно прошла курс реабилитации. Было проведено порядка десяти тестовых охот на пятнистого оленя и столько же на кабана. Реакцию на человека также демонстрировала правильную, - отметил директор центра «Амурский тигр» Виктор Кузьменко.

Как рассказали в приморском центре, сначала тигрицу обездвижили в вольере. Ее осмотрел ветеринар, затем на хищницу надели спутниковый ошейник, поместили в транспортировочную клетку и повезли в Приамурье.

Переезд самка перенесла хорошо. Чтобы не было жарко, его организовали ночью, а в клетке обустроили систему кондиционирования. После того как клетку доставили в место выпуска и открыли дверцу, зверь махнул хвостом и скрылся в лесу.

Это уже вторая тигрица, выпущенная в Приамурье в этом году. С мая на юге области обживается тигрица Санда.

Обычно полосатые хищники обитают в лесах и сторонятся человека. Тем не менее, амурчан просят быть осторожными и помнить, что тигр – краснокнижное животное. При обнаружении его следов, особенно недалеко от населённых пунктов, ни в коем случае не нужно пытаться выслеживать тигра, пытаться снять на видео. О встречах с хищником необходимо сообщать в конфликтную группу управления по охране животного мира Амурской области по номеру: 8-914-557-15-90.