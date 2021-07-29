В Благовещенске увеличат пропускную способность на шести перекрестках

Проезжую часть запланировано расширить за счет строительства правоповоротных полос Фото: архив
В амурской столице будет увеличена пропускная способность пяти перекрестков с интенсивным движением. Проезжую часть запланировано расширить за счет строительства правоповоротных полос. Работы будут проведены на следующих перекрестках:
– Кузнечная – Горького;
– 50 лет Октября - Текстильная;
– 50 лет Октября - Зейская;
– Калинина – Ломоносова;
– Театральная - Горького;
– Шевченко - Пролетарская.
Вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в правила организации дорожного движения был рассмотрен на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. В результате комиссия приняла решение о целесообразности обустройства правоповоротных полос.
Ожидается, что работы на перекрестках будут включены в план ремонтной кампании 2022 года.