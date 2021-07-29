Еще 134 амурчанина заболели коронавирусом

За сутки на коронавирус обследована порядка 2,8 тысяч человек Фото: Анастасия НАГАЙКО

Больше ста человек заболели коронавирусом в Амурской области. За сутки 29 июля зарегистрировано 134 случая COVID-2019. В Управлении Роспотребнадзора по Амурской области сообщается, что 99 человек (74%) переносит заболевание в виде ОРВИ, 34 (25%) – в виде пневмонии, 1 (1%) – в бессимптомной форме.

С нарастающим итогом зарегистрировано 27 439 случая, показатель заболеваемости составляет 3509,51 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 109 975 человек, в том числе за последние сутки – 2 802.