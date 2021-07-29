В Благовещенске умер доцент кафедры психологии и педагогики АмГУ

Александр Закаблук написал больше 110 научных и учебно-методических работ Фото: АмГУ

Вчера, 28 июля, не стало Александр Закаблука. После продолжительной болезни коронавирусом он скончался.

Александр Григорьевич окончил ДальГАУ в 1975 году по специальности «Филология». В 1986 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию при Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена, а в 1992 году ему было присвоено звание доцента по кафедре педагогики и психологии.

Свою трудовую деятельность Александр Григорьевич начал в 1969 году старшим пионервожатым, работал учителем истории и литературы в поселке Широкий и корреспондентом в студии Райчихинского телевидения. В Амурском государственном университете Александр Григорьевич работал с 1995 года, с момента основания факультета социальных наук и кафедры педагогики и психологии и до конца своих дней.

Много сил он отдал становлению кафедры ПиП. На протяжении 10 лет Александр Григорьевич был председателем областной общественной организации «Амурское областное психологическое общество». Александр Закаблук написал больше 110 научных и учебно-методических работ.

Александр Григорьевич отличался широтой интересов. Он был членом Союза журналистов России, членом Петровской академии наук и искусства.

- Коллектив АмГУ выражает глубокое соболезнование родным и близким Александра Григорьевича. Мы навсегда запомним его энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества, – выразили соболезнования коллеги.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Редакция «Комсомольской правды-Благовещенск» присоединяется к соболезнованиям.