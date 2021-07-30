В Амурской области убили многодетную мать

Возбуждено уголовное дело Фото: архив

В Приамурье была убита мать четверых детей. Ее нашли в поселке Зельвино под Райчихинском с ножевыми ранениями.

В пресс-службе УМВД России в Амурской области рассказали, что подозреваемого задержали.

- 3 июля днём в селе Зельвино с ножевыми ранениями было обнаружено тело местной жительницы 1981 года рождения. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый гражданин 1974 года рождения, – сообщили в полиции.

Было возбуждено уголовное дело. Следственный отдел по городу Райчихинск предъявил обвинение в убийстве 46-летнему жителю поселка Широкий.

- По версии следствия, днем 3 июля обвиняемый находился в гостях у своей знакомой в одном из домов, расположенных по улице Кооперативная поселка Зельвино. На почве совместного злоупотребления спиртными напитками между обвиняемым и 39-летней хозяйкой дома произошла ссора. Во время конфликта мужчина нанес пострадавшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, - рассказали в следственном комитете Амурской области.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование преступления продолжается.