Трое суток ареста получил амурчанин за сбитого пенсионера и оставление места ДТП

Пенсионер был травмирован Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Благовещенске виновник аварии, сбивший пенсионера и сбежавший с места ДТП, получил трое суток ареста. Такое решение принял мировой суд.

Авария произошла 28 июня в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Загородная – Северная. Автовладелец наехал на 73-летнего мужчину-пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход был травмирован, а водитель скрылся с места ДТП.

В рамках административного расследования, водитель автомобиля был установлен, в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в мировой суд.

Мировым судьей Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку № 9 были рассмотрены материалы дела. Мужчина 67 лет обвинялся в оставлении места ДТП, участником которого он является.

В результате рассмотрения дела благовещенец был признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде ареста на трое суток.