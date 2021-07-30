132 амурчанина заболели коронавирусом в Амурской области

Обследовано на коронавирус больше двух тысяч человек Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки, 30 июля, в Амурской области выявлено 132 новых случая COVID-2019. У 87 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (66%), у 44 – в виде пневмонии (33%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 27 571 случая, показатель заболеваемости составляет 3526,40 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 112 726 человек, в том числе за последние сутки – 2 751.