В Приамурье 31 июля обнаружили 135 новых случая COVID-19

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Сегодня, 31 июля, в Амурской области выявлено 135 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки составил 0,5%.

У 87 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (64%), у 47 – в виде пневмонии (35%). У 1 – в бессимптомной форме (1%).

Всего с начала пандемии с нарастающим итогом зарегистрировано 27 760 случаев заражения. Показатель заболеваемости составляет 3543,66 на 100 тысяч населения.

Обследование на COVID-19 амурчане прошли 1 115 667 раз, в том числе за последние сутки – 2941.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.