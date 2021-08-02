В Амурской области произошло жесткое ДТП: погибла женщина

Полиция проводит проверку Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В воскресенье, 1 августа, в Сковородинском районе Амурской области произошла страшная авария. На дороге перевернулся автомобиль. В результате погиб один человек, еще один получил травмы.

Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе областной полиции. По сообщению правоохранителей, ДТП случилось около 19:00. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Nissan Vanette не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и перевернулась.

В результате аварии женщина-пассажир 1943 года рождения погибла. Находившаяся в салоне 57-летняя амурчанка получила травмы разной степени тяжести и была госпитализирована.

Сейчас сотрудники ОМВД России по Сковородинскому району проводят доследственную проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.