Василий Орлов поручил выделить средства на квартиры для 13 врачей

Новые квартиры получат 13 врачей, пожелавших переехать в районы Амурской области и трудоустроиться в местные медицинские учреждения. Поручение выделить средства на эти цели региональному минфину дал губернатор Василий Орлов.

- С начала года жилье уже предоставлено 9 врачам и 8 фельдшерам в восьми районах области. Помимо этого выделено 3,8 млн. рублей на покупку двух квартир в Сковородинском районе, что дало возможность привлечь фельдшера и участкового педиатра в больницу Ерофея Павловича. Проблему нехватки кадров в здравоохранении нужно решать комплексно. Помимо тех мер поддержки, которые уже работают в регионе и показали свою эффективность, будем искать новые возможности, - отметил Василий Орлов.

Эффективно показали себя программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также единовременные выплаты по 3 и 5 миллионов рублей врачам и фельдшерам, переехавшим работать в отдаленные районы области. Напомним, данная мера поддержки действует в регионе первый год по инициативе губернатора Василий Орлова.

- Всего с 2012 по 2020 годы заключено 424 договоров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - 384 с врачами и 40 с фельдшерами. Благодаря этому удалось снизить дефицит врачебных кадров в 18 муниципальных образованиях области. В 2021 году из федерального бюджета выделено 66 миллионов рублей на выплаты медикам. Их получат 28 врачей в Архаринском, Зейском, Ивановском, Свободненском, Михайловском и Октябрьском районах, а также городах Сковородино, Шимановск и Райчихинск. Со специалистами среднего звена заключено 10 договоров – 9 с фельдшерами и 1 с медицинской сестрой фельдшерско-акушерских пунктов, - рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Благодаря единовременным выплатам по 3 и 5 миллионов рублей удалось трудоустроить двух врачей и четверых фельдшеров в медицинские организации Мазановского, Тындинского и Зейского районов. Кроме этого, для закрепления медработников северных районах, семь недавно трудоустроенных врачей Тындинской больницы, не попавшие под действие программ, получили выплаты по два миллиона.

Еще одним эффективным методом привлечения кадров в медицинские организации области остается целевой набор. До 15 сентября в медицинские организации области будут трудоустроены 50 ординаторов. Из них 26 – по договорам о целевом обучении.

Кроме этого, в медицинских учреждениях области ждут 200 выпускников Амурского медицинского колледжа. Первый из них с начала июля уже работает в ФАПе села Мухино Октябрьского района в должности фельдшера.