Василий Орлов оценил ход восстановительных работ на подъездах к мосту через ручей Кулустай

В результате обильных осадков в ночь с 31 июля на 1 августа селевой поток разрушил подходы к мосту через ручей Кулустай, расположенному на 135 км дороги Благовещенск - Гомелевка.

Своевременно участок дороги был перекрыт, что позволило избежать жертв.

На сегодняшний день подрядной организацией, обслуживающей дорогу, были организованы восстановительные работы. Задействовано 11 единиц техники, организован подвоз скального грунта.

Как заверил подрядчик, сегодня к 21:00 планируется открыть проезд по мосту для транспорта по одной полосе.

- После открытия проезда нужно ограничить движение автомобилей по массе, для соблюдения порядка на данном участке стоит привлечь сотрудников полиции, - сказал Василий Орлов.

Глава региона поинтересовался, проведено ли обследование моста.

- Специалистами Амурупрадора сегодня проведена оценка состояния моста через реку Кулустай и моста на подъезде к поселку Талакан. Сейчас составляются сметы на восстановительные работы, - сказал Александр Зеленин.

Кроме этого, поднимался вопрос о необходимости устройства здесь иного гидротехнического сооружения, способного пропускать большие потоки воды. К изучению целесообразности установки нового объекта будут подключены проектировщики.

Как рассказал глава Бурейского района Андрей Литвинов, такой поток воды в этом районе - аномальное явление. По имеющимся данным, прорванных дамб на территории Бурейского района нет.

Напомним, потоком воды в ночь с 31 июля на 1 августа был размыт подъезд к мосту через реку Синель на подъезде к посёлку Талакан. К 17:00 1 августа движение было восстановлено.

Вследствие выпадения обильных осадков пострадали дороги в Зейском, Бурейском, Ромненском, Завитинском районах, также нет проезда к селу Ушаково в Шимановском районе.

Во всех районах подрядные организации ведут восстановительные работы. На пострадавших трассах дежурят патрульные автомобили «Амурупрадора».