Ревнивый амурчанин до смерти избил молодую сожительницу

Девушка скончалась на месте происшествия Фото: Татьяна РЯБОВА

Убийство по неосторожности произошло в Амурской области в ночь на 30 июля. Пьяный житель села Саскаль Шимановского района до смерти избил свою 21-летнюю сожительницу.

Следственным отделом по Шимановскому району предъявлено обвинение 38-летнему мужчине по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в ночь на 30 июля в доме по улице Лесная в селе Саскаль пьяный обвиняемый на почве ревности жестоко избил свою возлюбленную. От полученных травм девушка скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств преступления продолжается.