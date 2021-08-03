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Общество3 августа 2021 5:10

В Благовещенске заработает кабинет бесплатной психологической помощи для жертв домашнего насилия

Проект организуют общественники при грантовой поддержке минсоцзащиты области
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Областная общественная организация «Пульс» реализует проект под названием «Крепкая семья – основа безопасности общества». Он победил в конкурсе социально значимых проектов, организованном министерством социальной защиты населения региона.

Проект направлен на профилактику домашнего насилия в семьях. К участию в нём привлекут амурских студентов. Для них пройдут семинары, тренинги и дебаты по теме домашнего насилия.

- Первое мероприятие в рамках проекта «Крепкая семья – основа безопасности общества» - акция «Мир и согласие в каждой семье» прошла на набережной реки Амур в Благовещенске в День семьи, любви и верности. В ходе неё прохожим раздавали буклеты, в которых была информация о том, куда обращаться жертвам домашнего насилия, - отметила председатель амурской областной общественной молодёжной организации «Пульс» Лариса Фокина.

Одно из таких мест благодаря реализации проекта появится в Благовещенске, где создают кабинет бесплатной психологической помощи жертвам домашнего насилия. Обратиться сюда смогут все желающие. Работать с ними будет профессиональный психолог.

- Выигранные средства – 250 тысяч рублей мы потратили на аренду помещения для кабинета психологической помощи, покупку мебели и техники, - уточнила Лариса Фокина.

В прошлом году общественная организация «Пульс» начала реализовывать проект «Насилие в семье: выявление, перенаправление, помощь» при поддержке Фонда Президентских грантов. Он являлся продолжением проекта «Мир и согласие в каждой семье», реализованного в 2018 году на средства Президентского гранта.

- В ходе проекта прошли тренинги и семинары для сотрудников полиции (участковые уполномоченные, инспекторы ПДН) по особенностям работы и способам взаимодействия с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. Для них было разработано информационно-методическое пособие. Продолжилась работа и со специалистами социальных учреждений, в том числе с консультантами телефона доверия, - подчеркнула Фокина.

Для справки: в конкурсе министерства социальной защиты населения региона в этом году поучаствовали 26 социально ориентированных организаций региона. В итоге гранты выиграли 22 организации.