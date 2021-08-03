Владелец свиней в Амурской области скрыл случай АЧС от специалистов

Заболевание было обнаружено в ходе мониторинга Фото: Амурское управление ветеринарии

В селе Семеновка Бурейского района лабораторно подтвержден случай африканской чумы свиней. Больные животные были обнаружены ветеринарами в личном подсобном хозяйстве во время подворового обхода. Сам владелец животных не счел нужным сообщить специалистам о заболевших на его подворье свиньях.

Семеновка попала в стокилометровую зону мониторинга, определенную после выявления первого случая АЧС в Грибовке Архаринского района. Ветеринарные специалисты, приехавшие осмотреть животных и взять кровь на анализ, обнаружили, что свиньи клинически нездоровы. У них незамедлительно был отобран материал для исследований. В ветеринарной лаборатории предварительный диагноз подтвердился – специалисты выявили генетический материал вируса АЧС.

В настоящее время в очаге заболевания работают специалисты управления ветеринарии области. В кратчайшие сроки в селе будут проведены все необходимые мероприятия, а также дезинфекция. Идет установка ограничительного поста на въезде в село.

Перевозка, ввоз и вывоз свиней и любой продукции из свинины из населенного пункта строго запрещены. По новым ветеринарным правилам, карантин по АЧС устанавливается на 30 дней.

- Первая угрожаемая зона по АЧС определена в радиусе 17 километров от Семеновки. В нее попали села Родионовка и Трехречье. В трех селах отчуждению подлежат 13 свиней, их владельцы получат компенсации за утраченных животных. Кроме этого, в зоне мониторинга, определенной в сто километров от очага, будет проведен подворовой обход. Специалисты проведут осмотр всех свиней и возьмут у них кровь для исследований на АЧС. Сейчас наша главная задача – принять все возможные меры, чтобы предотвратить распространение вируса дальше по территории региона», - отметил начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Напомним, африканская чума свиней для человека опасности не представляет. Однако, из-за высокой заразности и отсутствия вакцины, АЧС смертельно опасна для свиней всех видов и грозит серьезными убытками животноводам. В 2019-2020 годах в регионе было зафиксировано 58 вспышек данного заболевания, из них 7 очагов в дикой фауне и 51 очаг – среди домашних свиней. Ущерб составил около 200 миллионов рублей.