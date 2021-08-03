Государственной наградой и благодарностями Президента России награждены трое амурчан

Награды вручил сегодня губернатор области Василий Орлов. Торжественная церемония вручения наград состоялась в Правительстве региона.

Знаком отличия «За безупречную службу» награждена первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина. Татьяна Геннадьевна более 30 лет проработала на различных должностях в Правительстве региона. В 2002 году была награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы». С 2018 года работает в должности первого зампреда Правительства региона.

За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность руководитель департамента АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области» Дарья Енина удостоена Благодарности Президента Российской Федерации.

За вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку горожан в период эпидемии коронавируса в Российской Федерации, начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области Светлана Тюкалова награждена Благодарностью Президента Российской Федерации.