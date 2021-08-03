136 случаев COVID-19 выявили в Амурской области

Специалисты продолжают исследовать амурчан на коронавирус Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

За сутки 3 июля в Амурской области выявлено 136 новых случаев COVID-2019. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 102 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75%), у 34 – в виде пневмонии (25%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 117 случая, показатель заболеваемости составляет 3596,23 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 123 399 человек, в том числе за последние сутки – 2 784.