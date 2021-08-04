Осенью в Благовещенске появится площадка для выгула собак

С предложением создать площадку к мэру обращались жители Благовещенска Фото: Татьяна РЯБОВА

В областном центре определяют подрядчика по устройству площадки для выгула и дрессировки собак. Работы должны начаться в августе.

С предложением создать площадку к мэру в ходе прямых эфиров обращались жители Благовещенска. Во время последней трансляции в конце июля Олег Имамеев рассказал о реализации этого проекта.

- У нас начались конкурсные процедуры на выполнение работ по устройству площадки для выгула собак. Она будет построена в этом году. Единственное, у нас было смещение сроков, в том числе из-за ЧС. Тем не менее, в сентябре работы будут завершены. При необходимости рассмотрим вопрос об устройстве других подобных площадок, – сообщил мэр.

Дрессировочно-выгульные площадки позволяют решать вопросы безопасности. На таких участках животные могут гулять без поводка. Как отмечают в управлении ЖКХ, площадка не является туалетом для собак, а предназначена для прогулок питомцев.

Весной в городе проводили опрос по выбору территории для обустройства объекта. Лидером стал участок в районе ул. Студенческой, 47. Он отвечает требованиям к выгулу домашних животных, предусмотренных Правилами благоустройства города Благовещенска. В частности, согласно нормам расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 40 метров.

Аукцион по определению подрядчика планируется провести 11 августа. Организации предстоит уложить основание из песчано-гравийной смести, выполнить работы по устройству фундамента, уложить тротуарную плитку, построить ограждение, установить 6 скамеек и 6 урн, 2 дог-бокса и различные конструкции для дрессировки. В их числе барьеры, горка, балансир, вышка, трамплины, подиум, тоннели. Запланировано озеленение участка с высадкой кустарниковых растений и посевом газона. Также будут выполнены работы по освещению территории с установкой светильников. После сдачи в эксплуатацию площадка будет находиться на обслуживании МКП «ГСТК».