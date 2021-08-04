В Приамурье создадут «Деревню мастеров»

В Амурской области появится «Деревня мастеров». Авторы проекта – «Содружество амурских мастеров». Создать «Деревню» они планируют в селе Среднебелое Ивановского района рядом с женским монастырём.

Проект будет носить православную тематику, поэтому место его реализации выбрано не случайно. «Деревня мастеров» позволит создать условия для развития этнотуризма и обучения декоративному искусству как мастеров, так и любого желающего.

- Деревня мастеров» будет состоять из вагончиков, в каждом из которых для туристов будут проводить мастер-классы по разным видам декоративно-прикладного искусства. Три вагончика отдадут для проведения мероприятий, один вагончик станет гостевым для отдыха туристов, - упомянула председатель «Содружества амурских мастеров» Светлана Кушнарёва.

Проект по созданию «Деревни мастеров», как якорного туристического центра Амурской области – это социальный проект круглогодично функционирующего туристического ремесленно-прикладного центра, места отдыха населения, условий для организации дополнительных рабочих мест мастеров декоративно-прикладного искусства.

- Участие в реализации проекта «Деревня мастеров» принимает и «Амурский областной Союз женщин», который получил поддержку на его реализацию от Ростуризма, - объяснила Светлана Кушнарёва.

В рамках проекта общественники проведут для мастеров декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока семинары, выставки, презентации, мастер-классы и слёт под названием «С ангелом в душе».

- Проект «Деревня мастеров» выиграл почти 500 тысяч рублей, победив во втором конкурсе Фонда Президентских грантов 2021 года в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Общая стоимость проекта – более 800 тысяч рублей, - продолжила председатель «Содружества амурских мастеров».

Для справки: во втором конкурсе Фонда Президентских грантов 2021 года победили восемь проектов амурских общественников. Всего амурскими некоммерческими организациями было подано 37 заявок. Восемь проектов во втором конкурсе 2021 года нашли поддержку на общую сумму 9,6 миллиона рублей.

Амурские организации-победители представляют шесть грантовых направлений: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области культуры и искусства.