В Архаринском районе спасатели проводят мероприятия по защите населенных пунктов

В связи с прохождением дождевых паводков и неустойчивой погодой высока вероятность подъемов уровней воды на реках. По предварительным прогнозам Амурского ЦГМС, на Амуре в течение недели отметок неблагоприятного явления достигнут уровни воды на участке между селами Сергеевка и Константиновка. 6-8 августа в районе с. Иннокентьевка Архаринского района ожидается повышение воды до 950-1050 см, что выше категории опасного гидрологического явления на 20-120 сантиметров. Возможно подтопление домов, приусадебных участков и дорог.

Напомним, вчера в Архаринский район убыла аэромобильная группировка МЧС России по Амурской области, в составе которой 40 человек личного состава, 7 единиц техники и 2 плавсредства. Сегодня, 4 августа, дополнительно в Архаринский район выехали 10 спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Амурской области.

Сотрудники МЧС России распределены в населенные пункты, наиболее подверженные удару стихии, для проведения берегоукрепительных мероприятий, оповещения и оказания всесторонней помощи населению, в том числе эвакуации. В превентивных целях из села Новопокровка уже эвакуированы 28 человек, из них 9 детей. Проводится эвакуация и в селах Новопокровка, Касаткино, Северное и Свободное.

В поселке Архара в превентивных целях развёрнут пункт временного размещения населения, куда будут эвакуированы жители сёл, попадающих в зону подтоплен при повышении уровня воды. Домашний скот переводится в безопасное место.