В Благовещенске экипаж ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве с ножом в руках

Подозреваемый помещен в ИВС Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Сегодня, 4 августа, на садовом участке, расположенном в районе 11 километра Новотроицкого шоссе, было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи Благовещенска возбудили уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель областного центра – знакомый погибшей. Его заметили на автодороге Благовещенск-Свободный ночью сотрудники ГИБДД. В руке мужчина держал предмет, похожий на нож.

При виде полицейских подозреваемый стал убегать. При этом, уходя от преследования, он выбросил свою ношу.

Сотрудники ГАИ задержали гражданина и доставили в отдел полиции. Там мужчина сознался в том, что во время ссоры на дачном участке, убил женщину.

Спустя короткое время тело погибшей было обнаружено следственно-оперативной группой, которая выехала на указанное мужчиной место. Предполагаемое орудие преступления найдено и изъято.

Следователь с подозреваемым проверил его показания на месте преступления, где задержанный показал, как он действовал.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.