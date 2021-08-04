139 случаев коронавируса зарегистрировали в Амурской области

Больше 2.5 тысяч человек обследовано на коронавирус за сутки Фото: архив

Сегодня, 4 августа, в Амурской области выявили 139 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 87 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (62%), у 51 – в виде пневмонии (37%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 256 случаев, показатель заболеваемости составляет 3614,01 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 125 950 человек, в том числе за последние сутки – 2 551.