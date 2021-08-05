Рабочий Амурского ГПЗ умер от тяжёлых травм, полученных на производстве

Погибшему было 43 года Фото: Татьяна РЯБОВА

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошла трагедия. От полученных на производстве травм умер рабочий.

Происшествие произошло 1 августа. Во время монтажных работ 43-летний сотрудник коммерческой организации получил травмы. Мужчине оказали медицинскую помощь, но это не спасло. От полученных повреждений он скончался в больнице.

По данному факту следственным отделом по городу Свободный СУ СК РФ по Амурской области проводится доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.