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Происшествия5 августа 2021 4:11

Рабочий Амурского ГПЗ умер от тяжёлых травм, полученных на производстве

Следователи организовали проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Погибшему было 43 года

Погибшему было 43 года

Фото: Татьяна РЯБОВА

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошла трагедия. От полученных на производстве травм умер рабочий.

Происшествие произошло 1 августа. Во время монтажных работ 43-летний сотрудник коммерческой организации получил травмы. Мужчине оказали медицинскую помощь, но это не спасло. От полученных повреждений он скончался в больнице.

По данному факту следственным отделом по городу Свободный СУ СК РФ по Амурской области проводится доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.