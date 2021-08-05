Василий Орлов: «Работа по паводку ведется в трех направлениях»

Интервью прошло в рамках цикла бесед «Регионы о главном», который проводит Экспертный институт социальных исследований.

Сначала Василий Орлов отметил, что в регионе все стройки идут в графике – ГПЗ, АГХК, космодром, берегоукрепление в Благовещенске, мост через Зею, вторая ветка БАМа.

Василий Орлов рассказал, как регион встретил паводок в июне-июле, и как удалось минимизировать потери при том, что уровень воды был выше, чем в 2013 году.

Успешно справиться с первой волной помогли несколько факторов. Заблаговременный прогноз позволил провести много профилактических мероприятий. Из опыта прошлых лет был создан материальный и финансовый резерв. Рассказал глава региона и о помощи, которая оказывается амурчанам, пострадавшим от наводнения, в том числе о решении, не дожидаясь поступления федеральных средств, производить выплаты пострадавшим от паводка амурчанам за счет средств регионального бюджета, с последующим возмещением из федерального бюджета.

Речь шла и о новом паводке.

- Если первый паводок пришёл из Забайкалья, то сейчас причина – дожди, которые сравнимы с тропическими ливнями. Зейская и Бурейская ГЭС хорошо отработали в первую волну паводка. И сейчас продолжают защищать населенные пункты и объекты инфраструктуры от пиков паводков, сглаживая последствия обильных дождей. Сбрасывают воду, но сбрасывают её меньше, чем принимают, - отметил губернатор.

Василий Орлов рассказал, чтобы защитить населенные пункты от наводнения впредь и снизить ущерб, работа проводится в трех направлениях: дноуглубление малых рек (финансирование из федерального бюджета, но недостаточно, Правительство работает над тем, чтобы поддержка была увеличена); определение границ зон затопления; строительство берегозащитных сооружений.

Говорили и о развитии восточного полигона. По территории области проходят две магистрали – БАМ и Транссиб.

- Переоценить значение восточного полигона невозможно. РДЖ - это крупнейший работодатель, 20 тысяч амурчан трудятся на железной дороге, это крупнейший налогоплательщик – порядка 5 млрд рублей налогов перечисляет в консолидированный бюджет. Расширение повлечёт и увеличение численности сотрудников, и налоговую отдачу, улучшение социального сектора, создание условий для развития целого ряда производств и разработки месторождений. На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Белозёровым подписали важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе. Задача – сделать жизнь людей комфортнее, осмысленнее, - сказал Василий Орлов. - Вместе с тем понимаем и риски. Дорогу строили при царе, многие населённые пункты сегодня жд-пути разрезают пополам. Нужно совершенствовать инфраструктуру, строим путепроводы. Три в работе, ещё три в финальной стадии согласования.

Что касается участия региона в ВЭФ, то, от него ждут «много позитива». Запланированы встречи и подписание соглашений по ряду направлений, в том числе в сфере сельского хозяйства, строительства, поддержки туризма. Очень важное соглашение по созданию в регионе первого завода по сжижению природного газа, который открывает потенциал развития рынка автономной газификации и газомоторного топлива.

Ещё одна тема разговора – ковид. Губернатор отметил, что система здравоохранения справляется, лекарствами и всем необходим обеспечены. Из областного бюджета выделяются деньги на приобретение жилья медикам, ещё одна мера поддержки, которая принята на региональном уровне, - единовременные выплаты врачам и фельдшерам, переехавшим работать в отдаленные районы области. Работают федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

- Успехов региону в решении всех поставленных задач, безусловно, важных и амбициозных. Мы, как институт, все лучшие региональные практики с интересом анализируем,- сказала Дарья Кислицына.