«Амурская осень» в этом году пройдет с учетом ограничений по COVID-19

Традиционный фестиваль кино и театра «Амурская осень» в этом году пройдет с 12 по 19 сентября с учетом ограничений по COVID-19. Об этом на заседании оргкомитета фестиваля сказал его президент Сергей Новожилов.

Сергей Новожилов отметил, что накануне дирекция фестиваля провела встречу с руководителем Роспотребнадзора по Амурской области Ольгой Кургановой. Стороны подробно обсудили формы работы со зрителями и организацию фестивальных мероприятий.

В этом году мероприятия «Амурской осени» пройдут на площадках ОКЦ и ДК профсоюзов. В программе фестиваля конкурсы полнометражных игровых фильмов, антрепризных спектаклей и конкурс короткого метра. Также учреждены специальные призы фестиваля.

На базе областной библиотеки запланировано проведение мастер-классов и круглые столы.

- Открытие «Амурской осени» мы планируем провести без «звездной дорожки» на улице, - сказала министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова. - Отмечу особо, что все показы будут проходить с обязательной рассадкой зрителей с учетом санитарных требований.

Как добавил Сергей Новожилов, все участники фестиваля либо пройдут вакцинацию, либо будут иметь при себе ПЦР тесты. Без этого артистов не допустят на фестивальные площадки.

- Программа привычных выездов в муниципальные образования будет скорректирована и, возможно, сокращена из-за паводковой ситуации. Сейчас продумываются формы работы с теми потенциальными зрителями, кто живет в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, и не сможет приехать на фестивальные мероприятия в Благовещенск. Мы всегда были со своими зрителями - амурчанами. Не исключением будет и эта 19-ая «Амурская осень, - заверил президент фестиваля.

Кроме того, обновление ждет символику фестиваля. В этом году главное культурное событие осени посвящено цифровым технологиям, которые прочно вошли в нашу жизнь в связи с пандемией. Над символикой работала та же креативная группа, которая создала предыдущие эмблемы фестиваля.