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Общество6 августа 2021 3:23

На ремонт здания государственного архива в Благовещенске направлено более 16 миллионов рублей

Работы должны завершиться к декабрю
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В Благовещенске ремонтируется здание государственного архива. Работы на объекте стартовали в июне, завершить ремонт подрядчик должен в декабре текущего года.

Согласно заключенному контракту, рабочие выполнят ремонт центрального входа, лестницы и пандуса с западной стороны здания, отмостки, пожарной лестницы, кровли, фасада, кроме того будут заменены все окна в здании на фасаде установлена архитектурная подсветка.

На сегодняшний день на строительной площадке трудятся 7 человек, они занимаются оштукатуриванием оконных откосов и фасада с южной стороны здания, прокладкой кабельной продукции.

- В этом году мы отремонтируем ряд учреждений культуры региона и благодаря нацпроекту «Культура» и программе «Местный Дом культуры». Кроме того, будет отремонтировано здание государственного архива. На его ремонт из областного бюджета было направлено более 16 миллионов рублей, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов