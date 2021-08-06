На ремонт здания государственного архива в Благовещенске направлено более 16 миллионов рублей

В Благовещенске ремонтируется здание государственного архива. Работы на объекте стартовали в июне, завершить ремонт подрядчик должен в декабре текущего года.

Согласно заключенному контракту, рабочие выполнят ремонт центрального входа, лестницы и пандуса с западной стороны здания, отмостки, пожарной лестницы, кровли, фасада, кроме того будут заменены все окна в здании на фасаде установлена архитектурная подсветка.

На сегодняшний день на строительной площадке трудятся 7 человек, они занимаются оштукатуриванием оконных откосов и фасада с южной стороны здания, прокладкой кабельной продукции.

- В этом году мы отремонтируем ряд учреждений культуры региона и благодаря нацпроекту «Культура» и программе «Местный Дом культуры». Кроме того, будет отремонтировано здание государственного архива. На его ремонт из областного бюджета было направлено более 16 миллионов рублей, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов