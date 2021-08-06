Новые мастерские в колледжах повысят качество образовательного процесса

Амурские колледжи выиграли гранты на обновление материально-технической базы в 33 мастерских. Учреждения участвовали в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Победа в нем обеспечит организации финансированием, которое до 2024 года позволит провести масштабную модернизацию.

В конкурсе участвовали практически все колледжи области. По предварительным подсчетам общий объем средств, необходимый на оборудование 33 высокотехнологичных мастерских, – почти полмиллиарда рублей.

- Оснащение позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций в соответствии с мировыми стандартами WorldSkillsa. Конечная цель – повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность на современном рынке труда, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Напомним, в 2019 году в Амурском колледже сервиса и торговли на сумму 9,5 миллионов рублей созданы мастерские по пяти приоритетным направлениям подготовки: «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Туризм» и «Бухгалтерский учет». В 2020 году новое оснащение получили еще два учреждения: Амурский педагогический колледж и Амурский аграрный колледж. Наибольшая сумма – 43,7 миллиона рублей – выделена на мастерские для будущих аграриев. Средства пошли на создание пяти площадок: «Механизации сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария» и «Сити-фермерство».

Педагогический колледж на сумму в 12,1 миллиона рублей открыл четыре мастерские: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Физическая культура спорт и фитнес».

Справка

Реализация нацпроекта «Образование» рассчитана на период с 2019 по 2024 год, общий бюджет программы по стране составил 784,5 миллиарда рублей. Цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.