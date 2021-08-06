За сутки в Амурской области выявлено 142 случая заражения коронавирусом

Амурчане продолжают болеть коронавирусом Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

За сутки 6 августа в Амурской области выявлено 142 новых случаев COVID-2019. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, у 101 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 37 – в виде пневмонии (26%), у 4 - в бессимптомной форме (3%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 539 случаев, показатель заболеваемости составляет 3650,21 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 131 104 человек, в том числе за последние сутки – 2 357.