В Приамурье от удара током на производстве скончался мужчина

Происшествие случилось месяц назад Фото: Татьяна РЯБОВА

Следственный комитет Ивановского района возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ. В начале июля на производстве из-за удара током погиб мужчина.

Следователи рассказали, что трагедия произошла 8 июля на территории базы коммерческой организации в селе Березовка. Во время выполнения строительных работ по бетонированию основания силосной ёмкости для зерна 25-летний мужчина получил удар электрическим током, от которого скончался на месте.

По данному факту следственным отделом по Ивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.