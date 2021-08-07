В Амурской области зарегистрировали 144 случая коронавируса

Специалисты просят не забывать о мерах профилактики Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

За последние сутки в Приамурье выявили 144 новых случая заболеваемости COVID-2019.

В региональном Управлении Роспотребнадзора подсчитали, что у101 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 43 – в виде пневмонии (30%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 683 случаев, показатель заболеваемости составляет 3668,63 на 100 тысяч населения.

Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 133 672 человек, в том числе за последние сутки – 2 568.