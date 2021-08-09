Амурчанин из ревности избил палкой возлюбленную

Конфликт произошел в мае текущего года Фото: Артем КИЛЬКИН

Приговором Тамбовского районного суда осужден 55-летний житель села Красное Тамбовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Судом установлено, что 1 мая текущего года осужденный в ходе конфликта на почве ревности несколько раз ударил свою сожительницу деревянной палкой по голове и телу. Таким образом мужчина причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании амурчанин полностью признал свою вину и раскаялся, что учтено судом при определении наказания.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.