В Приамурье проводится рекордное количество мероприятий по модернизации систем образования

О подготовке к новому учебному году доложили губернатору Амурской области на очередном заседании регионального Правительства.

- В целом в Амурской области функционирует 691 образовательная организация всех типов и форм собственности, в которых обучаются более 150 тысяч человек. С 1 сентября в школы области пойдут более 10 тысяч первоклассников. В связи ограничительными мероприятиями и необходимостью составления каскадного расписания уроков в регионе сохраняется высокий процент обучающихся во вторую смену – почти 24% (свыше 24 тысяч школьников), – рассказала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Как отметил губернатор, необходимо направить все силы на то, чтобы новый учебный год амурские дети встретили с максимальным комфортом.

- Пристальное внимание необходимо уделить безопасности. В тех организациях, которые не будут открыты 1 сентября, нужно проработать альтернативные варианты организации образовательного процесса. Он ни в коем случае не должен быть прерван, – сказал глава региона.

К примеру, школа села Великокнязевка (Белогорский муниципальный округ) на капремонте будет до конца года. Занятия для 97 учеников будут организованы в зданиях мастерских школы, администрации поселения и доме культуры. На сегодня уже разработан режим работы, определена сменность и составлено расписание занятий. В Сапроновской школе (Мазановский район) ремонтные работы продлятся до середины октября. Администрацией района проработан вопрос о подвозе 129 школьников в филиал образовательной организации – в село Маргаритовка. Мощность филиала позволяет обучать всех детей в одну смену.

Также затронут вопрос вакцинации педагогических работников от новой коронавирусной инфекции. На совещании сообщили, что на сегодняшний день половина педагогов поставила первый или оба компонента прививки.

С 26 июля по 13 августа в амурских учебных заведениях работают межведомственные комиссии по приемке образовательных организаций к началу учебного года. Специалисты обращают внимание на исполнение предписаний надзорных органов, приведение в надлежащее состояние школьных маршрутов, проведение ремонтов, подготовку пищеблоков, комплектование штата, обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности объектов.

- В этом году в муниципалитетах Амурской области проводится рекордное количество мероприятий по модернизации систем общего образования, энергосбережению, благоустройству территорий, антитеррористической и противопожарной защищенности учебных заведений. На самые масштабные и дорогостоящие работы (капремонт, замена окон, инженерных сетей) из регионального бюджета выделено более миллиарда рублей. Треть школ области завершают подготовку в рамках нацпроекта «Образование»: в 29 учреждениях откроются центры образования «Точка роста», в школе-интернате Ивановки появится «Доброшкола», в 48 организациях будет создана цифровая образовательная среда, в 11 сельских школах модернизируют спортзалы. На муниципальные средства проводятся текущие ремонты. Прошу взять вопрос своевременного завершения всех работ на особый контроль, – заключил Василий Орлов.