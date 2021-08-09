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Происшествия9 августа 2021 7:40

В аварии с мотоциклом в Белогорске погибли двое молодых парней

Прокуратура проводит проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибшие ездили без защитных шлемов

Погибшие ездили без защитных шлемов

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Белогорске прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли два человека, в том числе и подросток.

Несчастный случай произошел вчера вечером, 8 августа, в районе дома № 1 по переулку Туманному в Белогорске.

Молодой человек 2001 года рождения, управляя мотоциклом без государственных номеров с пассажиром 2005 года рождения, не остановился по требованию полицейского, не справился с управлением, съехал в кювет и налетел на опору ЛЭП. Сообщается, что парни были без мотошлемов.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир погибли.

В ходе проверки прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия, дается оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

Доследственная проверка будет проводиться Военно-следственным отделом СК России по Белогорскому гарнизону.