В аварии с мотоциклом в Белогорске погибли двое молодых парней

Погибшие ездили без защитных шлемов
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В Белогорске прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли два человека, в том числе и подросток.
Несчастный случай произошел вчера вечером, 8 августа, в районе дома № 1 по переулку Туманному в Белогорске.
Молодой человек 2001 года рождения, управляя мотоциклом без государственных номеров с пассажиром 2005 года рождения, не остановился по требованию полицейского, не справился с управлением, съехал в кювет и налетел на опору ЛЭП. Сообщается, что парни были без мотошлемов.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир погибли.
В ходе проверки прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия, дается оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.
Доследственная проверка будет проводиться Военно-следственным отделом СК России по Белогорскому гарнизону.