В Благовещенске реконструируют очистные сооружения

Выездное совещание по вопросу реконструкции очистных сооружений в областном центре Приамурья провел мэр города Благовещенска Олег Имамеев совместно с руководством ООО «АКС» и структурных подразделений администрации.

Вся инфраструктура города Благовещенска представляет собой довольно сложное хозяйство, объединённое системой трубопроводов, коллекторов, магистральных, уличных, разводящих сетей. Весь объем воды, который подается с водозаборов, в конечном итоге, проходя через потребителей, собирается в систему хозяйственно-бытовой канализации и поступает на очистные сооружения. Производительность действующих очистных сооружений составляет 60 тысяч кубометров в сутки.

Проект очистных был разработан еще в 1973 году. В современных условиях требуется масштабная реконструкция объекта.

Как рассказал директор ООО «АКС» Константин Куликовский, в настоящее время качество сбрасываемой в Амур воды соответствует требованиям и нормам, но эти требования постоянно ужесточаются. Также, отмечают в «АКС», изменилось и качество сточной воды, поступавшей на очистные сооружения. За период с 2003 по 2020 год по оценке «Амурских коммунальных систем» концентрация загрязняющих веществ в воду увеличилось практически по всем показателям, по некоторым – в десятки раз.

- Очистные сооружения – это важный объект жизнеобеспечения городского хозяйства, и очень важно как он работает, его состояние. В настоящее время идет процесс проектирования с учетом современных технологий, которые позволят увеличить мощность на 25 тысяч кубов в сутки с учетом перспективы жилищного строительства в городе. Обязательно нужно учесть все основные технологические показатели, чтобы максимально очищать воду перед сбросом в реку. Во-вторых, необходимо проработать вопрос со специфическими запахами, – поставил задачу Олег Имамеев.

Константин Куликовский также отметил, в частности, что реконструкция очистных сооружений предусматривает строительство несколько новых узлов, в частности, установок ультрафиолетового обеззараживания, корпуса обезвоживания осадков сточных вод, узла компостирования осадка.